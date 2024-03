Neli Abdulahad faz pedidos em favor do bairro Boa Vista e das pessoas com deficiência

A Vereadora desta Casa de Leis, Neli Abdulahad, encaminhou documentos à Prefeitura Municipal de Ponta Porã para solicitar melhorias em importantes bairros da cidade.

Neli pediu ao Prefeito Eduardo Campos e à equipe da Secretaria de obras, em especial, o Secretário André Messias Manosso que aja com urgência para promover a limpeza e roçada na rua Apucarana, no bairro Boa Vista.

A vereadora justifica suas indicações devido ao fato de ao transitar pela rua Apucarana, é possível presenciar o acúmulo de mato nos canteiros da rua citada, tornando deposito de lixo. Com isso os moradores estão incomodados, pois favorece proliferação de insetos e roedores no local. Desta forma, solicitamos as devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes

Neli Abdulahad pediu também que os agentes públicos municipais providenciem a manutenção da pintura do meio fio e da rampa de acessibilidade em frente à Escola Orlando Mendes Gonçalves.

Ela explicou que “já existe uma rampa de acessibilidade aos cadeirantes em frente à escola citada, mas está com a pintura desgastada, com isto tem impedido a acessibilidade, pois existem pessoas que não respeitam o local, e estacionam inadequadamente. Visto que este pedido foi feito pelos pais de alunos portadores de necessidades especiais, no ano passado e o atendimento do mesmo proporcionará mais segurança para todos”, ressaltou.

O pedido foi lido em plenário nesta terça –feira, 27 de fevereiro e encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Segurança e Trânsito, Gabriel Arce.