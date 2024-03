PRF apreende quase uma tonelada de maconha dentro de caixas em caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 936 quilos de maconha, na madrugada desta quinta-feira (29), em Dourados.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão M.Benz/ 1313, que estava estacionado em um posto de combustível às margens da rodovia.

O motorista transportava caixas metálicas, não sendo possível a fiscalização no local. O caminhão foi encaminhado à Unidade Operacional da PRF. Na UOP, os policiais sentiram forte odor de maconha vindo da carga, com o apoio do Corpo de Bombeiros, as caixas foram abertas e encontrados os tabletes de maconha.

O preso, o caminhão e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Dourados.