Mudança de vida: Programa MS Qualifica já garantiu diploma a 3,5 mil alunos

O Programa MS Qualifica está mudando a vida de muita gente em Mato Grosso do Sul ao levar formação profissional de graça para quem busca oportunidade. Ao todo 3,5 mil pessoas já passaram por 308 cursos em 56 municípios e saíram com os diplomas nas mãos. Entre alunos está o ex-tratorista Miguel de Araújo Filho, de 49 anos morador de Itaporã, região sul do Estado.

Ele soube pela Agência de Empregos local que teria um curso de operador de computador em Dourados. Fez a inscrição e em dias de aula, percorria de moto cerca de 15 quilômetros para participar da capacitação. Foi assim durante 1 mês e meio de curso. Ao fim, o alívio de aprender algo capaz de abrir novas portas no mercado de trabalho. Atualmente Miguel trabalha no recadastramento do Programa Mais Social.

“Eu não sabia mexer com o computador. Tinha que pedir para as pessoas fazerem por mim. Eu ia procurar emprego, mas tinha que ter ao menos o básico do computador e eu não tinha, aí ficava difícil. Hoje estou aqui na cidade, trabalho no escritório, já trabalho bem com o computador, graças a Deus. Agradeço muito ao governador porque não teria condição de pagar por um curso assim. Já tenho o meu certificado, tudo certinho”, comemora.

Foram 16 anos em uma usina como tratorista. Miguel diz que estava em busca de uma mudança de profissão fazia muito tempo. Queria sair de uma rotina considerava por ele muito desgastante. “É complicado. Trabalhava à noite, ficava quase 4 horas dentro do ônibus, 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Aí pensei ‘vou caçar uma qualificação para mim poder sair daqui, escolher uma coisa melhor’. Hoje eu tenho final de semana em casa. Através da qualificação eu consegui, ficou bem melhor”, conta.

O programa MS Qualifica foi lançado em maio do ano passado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundação do Trabalho (Funtrab), em parceria com o Sistema S (Sebrae, Senai, Senac e Senar). Na ocasião o governador Eduardo Riedel destacou que nos últimos nove anos o Estado recebeu mais de R$ 80 bilhões em investimentos privados e que esta realidade interfere diretamente nas vagas de empregos.

“O trabalhador mais qualificado, será melhor remunerado. O mercado vai nos dizer que cursos realizar, porque tem demanda. Vamos buscar as pessoas menos favorecidas, entre eles os jovens sem oportunidades, indígenas, mulheres que não tiveram acesso (capacitação), para que todo este contingente seja incluso na prosperidade do Estado”, declarou.

Até outubro de 2025 o programa deve chegar à marca de 13,4 mil pessoas qualificadas por 851 cursos em todo o Estado. O investimento previsto é R$ 12,5 milhões, incluindo recursos estaduais, federais e das instituições parceiras.

Para mais informações basta entrar em contato através do telefone (67) 3320-1411. O site oficial do programa é o ww3.ms.senac.br/cursos/ms-qualifica.