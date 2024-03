José Menino Jr. pede melhorias na Praça da Alimentação

Vereador também solicitou calçada no Jardim Independência

O Vereador José Menino Júnior solicitou à Prefeitura de Ponta Porã que seja feita uma reforma nos banheiros da Praça de Alimentação, na rua Antônio João com Deputado Aral Moreira.

A solicitação foi feita na sessão ordinária de 12 de março, na Câmara Municipal, por meio de uma indicação encaminhada à Prefeitura.

“A presente Indicação se faz necessária, devido a vários pedidos feitos a este Vereador solicitando providências referentes à reforma dos banheiros, pois segundo eles, os sanitários e torneiras daquele local estão em situação precária de uso”.

Independência

O Vereador José Menino Júnior também apresentou indicação solicitando que seja construída uma calçada para pedestres, em toda extensão da rua Formosa, no Jardim Independência.

Ele justificou o pedido alegando que “atendendo ao pedido dos moradores locais, a referida indicação se faz necessária, devido ao frequente fluxo de pessoas que transitam naquele local, tornando-se mais seguro aos pedestres, principalmente para as crianças que utilizam aquela via para irem até a escola. Deste modo, a melhoria será de grande importância para todos que utilizam aquela via. Solicitamos providências o mais rápido possível”.

As duas indicações foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.