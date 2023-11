MS: Receita com exportação de industrializados alcança de janeiro a outubro US$ 4,5 bi

Segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação foram “Celulose e papel”, “Complexo frigorífico” e “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração”

A receita com a exportação de produtos industriais alcançou em outubro US$ 405,3 milhões, indicando recuo de 18% em relação ao mesmo mês de 2022, quando o valor ficou em US$ 493,7 milhões. Já no acumulado de 2023 a receita total alcançou US$ 4,509 bilhões de dólares, proporcionando crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor ficou em US$ 4,306 bilhões.

“Esta é a maior receita já alcançada com a exportação de produtos industriais no período de janeiro a outubro. Quanto à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 61% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação está em 51%”, explicou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

Grupos que apresentaram maior participação nas receitas de exportação

Ainda de acordo com Ezequiel Resende, os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação foram “Celulose e papel”, “Complexo frigorífico” e “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, respondendo por 70% das exportações no período entre janeiro e outubro.

No grupo “Celulose e papel”, a receita com exportações de industrializados alcançou em outubro deste ano quase US$ 100 milhões. Já no acumulado de janeiro a outubro, o valor foi de US$ 1,2 bilhão. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras e os principais compradores foram China, Estados Unidos, Itália, Holanda e Argentina.

Com relação ao grupo “Complexo frigorífico”, as exportações atingiram em outubro US$ 100,2 milhões, enquanto que no acumulado do ano, o valor chegou a US$ 1,12 bilhão. Os principais produtos comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, pedaços e miudezas congelados de frango, carnes desossadas e refrigeradas de bovino e carne de suíno congelada. Os principais importadores foram China, Chile, Estados Unidos, Emirados Árabes e Japão.

Já quanto ao grupo “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, a receita com exportações foi de US$ 52,2 milhões em outubro e de US$ 870,1 milhões entre os meses de janeiro e outubro. Os principais produtos exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets da extração do óleo de soja, óleo de soja bruto, óleo de soja refinado, farelo de milho e óleo de milho bruto. Os principais países compradores foram Holanda, Polônia, Indonésia, Índia e Venezuela.