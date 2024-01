Missão com módulo lunar dos EUA fracassa após falha

Fabricante da sonda Peregrine descartou pouso bem-sucedido

A fabricante de Peregrine, o primeiro módulo de pouso lunar de uma empresa privada, admitiu nesta terça-feira (9) que não há mais a possibilidade de um pouso suave do “lander” na Lua.

“Peregrine está atualmente operacional há 32 horas. Durante a noite, a equipe enfrentou outro problema de apontamento em direção ao Sol que reduziu a produção de energia.

No entanto, os técnicos conseguiram atualizar o algoritmo de controle, resolvendo a situação”, disse a companhia no X, antigo Twitter.

“As baterias estão totalmente carregadas. Dada a perda de um propulsor, infelizmente, não há nenhuma chance de um pouso suave na Lua”.

O propulsor remanescente, no entanto, é suficiente para continuar a guiar o veículo por mais 40 horas.

“A equipe continua trabalhando para encontrar maneiras de estender a vida operacional de Peregrine, enquanto os controles e as atividades relacionadas às cargas científicas a bordo prosseguem, assim como a coleta de dados úteis para a missão do próximo lander lunar, Griffin”, conclui a nota.

A missão Cert-1, que mirava pela primeira vez levar um veículo construído por uma empresa privada à Lua, foi lançada nesta segunda-feira (8) na Flórida, mas teve a comunicação interrompida repentinamente com o centro de controle na Terra.

A sonda Peregrine, com dois metros de altura e dois metros e meio de largura, pode transportar cargas de 90 quilos. Ao todo, foram colocadas 21 cargas a bordo que pertencem aos sete países participantes da missão: Estados Unidos (14), México (1), Reino Unido (1), Hungria (1), Alemanha (2), Japão (1) e Seychelles (1).

Algumas delas têm um valor simbólico, como a moeda dedicada à Lua carregada com um bitcoin e a cópia do Genesis Block, o primeiro bloco de bitcoin a ser extraído.

As obras do projeto MoonArk da Carnegie Mellon University e duas nanolitografias do artista italiano Alessandro Scali, posicionadas em dois chips, são dedicadas à arte.

Por fim, existem cápsulas que contêm cinzas humanas por iniciativa da empresa Celestis e Elysium Space.

Da AnsaFlash