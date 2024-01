PRF apreende pasta base de cocaína escondida em carroceria de caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 35 quilos de pasta base de cocaína, na manhã desta terça-feira (9), em Miranda/MS. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão Volvo/Fh 460. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe.

Durante uma fiscalização minuciosa, os policiais encontraram uma adulteração na carroceria do caminhão. Após a abertura do local, foram encontrados os tabletes de pasta base de cocaína. Questionado, o condutor confessou ter recebido a carreta com o ilícito em Corumbá/MS e que não sabia ainda o destino da viagem.

O preso, a droga e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda/MS.