Mineirão deve ser o palco da Supercopa do Brasil, entre São Paulo e Palmeiras

Jogo será realizado no dia 03 de fevereiro

O estádio que vai sediar a Supercopa do Brasil ainda não foi definido pela CBF, mas o palco do confronto entre Palmeiras, campeão brasileiro, e São Paulo, campeão da Copa do Brasil, deve ser o Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 3 de fevereiro. Segundo a Gazeta Esportiva, a ideia era que a partida acontecesse no Maracanã, porém, o Flamengo, que costuma mandar seus jogos no estádio, vetou seu uso por parte da CBF.

O Parque do Sabiá, em Uberlândia, era uma outra opção da entidade que regula o futebol brasileiro, mas há o entendimento de que uma partida deste tamanho deve ser realizada em uma grande cidade por motivos logísticos.

Caso o Mineirão seja o local escolhido pela CBF, Belo Horizonte pode receber dois clássicos em um mesmo fim de semana. Isso porque Atlético-MG x Cruzeiro está marcado para o dia seguinte à Supercopa do Brasil, 4 de fevereiro, na Arena MRV.

Tradicionalmente a Supercopa do Brasil é disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas neste ano a capital federal não poderá receber o evento pelo fato de o local ser palco do evento Carnaval do Mané entre os dias 3 e 13 de fevereiro.

A demora para a definição da sede da Supercopa do Brasil de 2024 tem a ver com a crise política instaurada na CBF. Ednaldo Rodrigues reassumiu a presidência na última semana após liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Membros da FIFA e Conmebol, inclusive, desembarcaram no Brasil para acompanhar de perto o processo caótico envolvendo a entidade que regula o futebol brasileiro.