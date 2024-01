Dourados registra redução de 30% no número de acidentes fatais em 2023

Número de óbitos caiu de 40 para 28 no último ano. Resultado se iguala ao período mais crítico da pandemia da Covid-19, quando houve diminuição do tráfego e lockdown

Em 2023 Dourados atingiu uma marca importante na construção de um trânsito mais seguro e consciente, a redução de 30% no número de óbitos em decorrência de acidentes de trânsito dentro da cidade. O fato é fruto de um constante trabalho da Prefeitura, através da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, com foco na conscientização.

Segundo os dados da Agetran, no ano passado foram registrados 28 óbitos no trânsito, enquanto em 2022 foram 40 vidas perdidas. O levantamento também conta com informações do Corpo de Bombeiros, Detran, Guarda Municipal, Polícia Militar e Samu.

A diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto, comemora o resultado e atribui a redução aos investimentos da administração municipal na educação no trânsito e o reforço no efetivo da Agetran.

“A redução tem ligação com os diversos investimentos que foram feitos, tanto na sinalização vertical e horizontal, quanto na segurança viária com os novos agentes que estão nas ruas fazendo o trabalho de orientação. Também os investimentos em educação no trânsito, com as blitz educativas e intervenções na mídia, que contribuíram para esse excelente resultado, ressalta.

Mariana destaca ainda que os trabalhos em 2023 fizeram com que os números de óbitos no trânsito no ano passado, reduzissem ao ponto de se igualar aos do período mais crítico da pandemia da Covid-19, quando houve o lockdown e a diminuição do tráfego nas ruas por um longo período. Foram 29 mortes no trânsito em 2020 e 28 no ano de 2021.

Quando comparado 2023 a 2019, ano em que a Agetran começou a coletar os dados em Dourados, essa redução é ainda maior. Foram 54 mortes no trânsito naquele ano, o que representa uma queda superior a 48%.

“Todo esse trabalho educativo, a intensificação do efetivo nas ruas e o investimento na segurança no trânsito foram fundamentais para essa redução nos dados. Isso significa vidas poupadas. Em 2024 vamos continuar o trabalho para reduzir ainda mais esses dados”, completa Mariana.

Maior e mais populosa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, Dourados também possui a segunda maior frota de veículos do Estado, atrás apenas da Capital. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados de 2022, onde foram registrados 178.956 veículos de diversos tipos, desse total, 79.641 são carros e 37.120 motocicletas.