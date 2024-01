Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões nesta quinta-feira

Este é o primeiro sorteio depois da Mega da Virada, que sorteou prêmio histórico de R$ 588.891.021,22

A Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões nesta quinta-feira (0422). O concurso 2.671 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Este é o primeiro sorteio após a Mega da Virada, que sorteou R$ 588.891.021,22 e teve cinco apostas ganhadoras, no valor de R$ 117.778.204,25 cada uma. Os bilhetes premiados com seis números são de Bom Despacho (MG), Ipira (SC), Salvador (BA), Redenção (PA) e uma aposta de canal eletrônico.

Caso apenas um ganhador leve os R$ 3 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 17,2 mil de rendimento no primeiro mês. O valor do prêmio é suficiente para adquirir 12 carros de luxo, no valor de R$ 250 mil cada. A aposta simples da Mega custa R$ 5.