João Carreiro, cantor sertanejo, morre aos 41 anos durante cirurgia cardíaca

Cantor sertanejo João Carreiro morreu na noite desta quarta-feira (3/1), após passar mal em uma cirurgia cardíaca

João Carreiro, uma das vozes mais conhecidas do Brasil, morreu após passar por procedimento de colocação de válvula cardíaca nesta quarta-feira (3/1). O cantor estava internado em estado grave e lutando pela vida, porém não resistiu. A notícia foi confirmada pelo empresário do artista.

Nas redes sociais, o cantor compartilhou que passaria por uma cirurgia para corrigir um prolapso na válvula mitral, anomalia cardíaca conhecida como sopro no coração. Durante o procedimento, sua mulher Francine Caroline chegou a comentar que tudo parecia ir bem.

“O coração dele já está funcionando sozinho com a nova válvula”, disse Francine, por volta das 17h. No entanto, duas horas depois, por volta das 19h, ela reapareceu pedindo apoio dos amigos e fãs do cantor. “Orem pela vida dele, pelo amor de Deus”, disse.

João Carreiro ficou famoso em todo o país pela parceria com Capataz e é considerado uma das vozes mais marcantes do sertanejo nacional. O músico era mato-grossense, mas escolheu Campo Grande como cidade para morar.