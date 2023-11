Mauricio pede limpeza no Centro Comunitário do Residencial Guaçu

Em indicações endereçadas à Prefeitura de Dourados, o vereador Mauricio Lemes (PSB) está solicitando vários serviços pela cidade, como roçada de terrenos e canteiros, limpeza, tapa-buracos, manutenção na rede de iluminação pública, entre outros.

Ele pede ao prefeito Alan Guedes (PP) que determine à secretaria municipal de Serviços Urbanos (Semsur) que execute serviços de roçada no Centro Comunitário do Residencial Honório Almirão (Guaçu), “serviço necessário, porque o espaço externo do centro comunitário está com o mato alto, necessitando de roçada e limpeza para que os moradores possam usufruir com segurança e conforto do local”.

Mauricio também pede que equipes da Semsur façam a manutenção na rede de iluminação pública em toda a extensão da Rua dos Caiuás. Ele menciona que a via está com baixa iluminação, colocando em risco a população que por ali transita no período noturno. Ele sugere a troca de lâmpadas “para melhorar a iluminação e oferecer segurança a todos os munícipes”.

Tapa buracos

Para melhorar as condições de tráfego, Mauricio Lemes está solicitando da Prefeitura, por meio da Semsur, que realize operação tapa-buracos na Rua Firmino Vieira de Matos, entre as ruas Ponta Porã e Izzat Bussuan, área central da cidade. O mesmo serviço ele solicita para a Rua dos Caiuás, entre a Rua Monte Alegre e Avenida Marcelino Pires.

No caso da rua Firmino, o vereador esclarece que a via está repleta de buracos, precisando urgentemente de reparos, para evitar transtorno no trânsito local e garantir a segurança dos munícipes que transitam pelo local. Em relação à Rua dos Caiuás, Mauricio justifica que “são vários buracos na pista, o que tem atrapalhado o trânsito local, colocando em risco a população que passa pela via diariamente, além de danificar os veículos, trazendo prejuízos aos motoristas”.