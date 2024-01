Inscrições para Prouni terminam nesta quinta-feira

Resultado da primeira chamada será divulgado no dia 6 de fevereiro

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) podem ser feitas até esta quinta-feira (1º), no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Até a noite desta segunda-feira — data de início das inscrições — 425.617 pessoas já estavam participando do processo seletivo, de acordo com balanço do Ministério da Educação (MEC). Ao todo são ofertadas, para este primeiro semestre, 406.428 bolsas para mais de 15 mil cursos, em 1.028 instituições privadas. As informações são do Brasil 61.

Ainda segundo o MEC, o curso que mais recebeu inscrições foi o de medicina, com 83.830 inscrições. Sabryna Cerqueira, de 22 anos, tenta pelo quarto ano uma bolsa em universidades da Bahia para o curso mais concorrido.

“Minha expectativa em relação a minha nota e a nota de corte é média. Esse ano ainda não me sinto confiante, infelizmente, para conseguir uma boa bolsa. Mas quem sabe na próxima. Eu acho o programa essencial para os jovens. Principalmente para quem não pode pagar integral é uma forma de inclusão social muito válida — mas ainda penso que poderia oferecer mais vagas”, comenta.

Depois de medicina, os cursos com mais inscrições foram direito, com 57.440; psicologia, com 44.253; enfermagem, com 39.844; e fisioterapia, com 22.030.

Das regiões, o Nordeste teve o maior número de inscritos nas primeiras horas (154.437). Em seguida vêm Sudeste (144.036), Sul (48.184), Norte (47.408) e Centro-Oeste (31.552).

Juliano Griebeler, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup), diz que o Prouni, atualmente, é um dos pilares fundamentais para promover a inclusão social por meio da educação superior.

“Essa iniciativa não apenas amplia o acesso a oportunidades educacionais, mas também é uma ferramenta para mitigar as desigualdades que permeiam nosso sistema educacional. O aluno consegue estudar medicina, engenharia e quaisquer outros cursos de forma gratuita”, afirma.

Critérios

Neste semestre são ofertadas 308.977 bolsas integrais (100%) e 97.451 parciais (50%). Para participar do Prouni é preciso ter feito o Enem em 2022 ou 2023 e obtido nota igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Além disso, há critérios socioeconômicos: quem tem renda per capita da família inferior a um salário mínimo e meio pode solicitar uma bolsa 100% integral; se a renda for superior a um salário mínimo e meio e menor que três salários mínimos, o aluno pode solicitar uma bolsa parcial. Estudantes de escola pública têm prioridade na ordem de classificação.

Griebeler explica como funciona o cálculo da nota de corte, que é a pontuação mínima necessária para se conquistar uma vaga.

“No caso do Prouni, é a pontuação do candidato que passou em último lugar em determinado curso. Ela é calculada considerando o curso, o turno, a faculdade, o campus e a modalidade de concorrência. Por isso, acontece de um mesmo curso ter notas de cortes diferentes numa mesma faculdade”, observa.

O resultado da primeira chamada está previsto para sair no próximo dia 6 — e da segunda chamada em 27 de fevereiro. Quem não for selecionado e tiver interesse em participar da lista de espera pode fazer isso nos dias 14 e 15 de março. O resultado da lista ficará disponível no dia 18 de março.