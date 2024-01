Com previsão de entrega em setembro, revitalização da Coronel Ponciano segue cronograma de obra

Iniciativa visa melhorar a mobilidade e a infraestrutura da via, que faz ligação das regiões norte e sul de Dourados

A revitalização da Avenida Coronel Ponciano de Mattos Pereira, em Dourados, segue cronograma de obra, com planejamento de conclusão em setembro deste ano. A iniciativa visa melhorar a mobilidade e a infraestrutura da via, que faz ligação das regiões norte e sul da cidade.

Os serviços estão com 65% de execução, segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Nesta etapa da obra, o trabalho está concentrado na pista central, com a reconstrução do pavimento, e também nas vias marginais, com instalações de meio-fio, bocas de lobo e concretagem dos pontos de ônibus, informou o fiscal da obra, o engenheiro Rafael Monteiro.

Para o secretário Helio Peluffo, da Seilog, essa iniciativa é mais um exemplo do municipalismo do governador Eduardo Riedel. “É uma demanda das pessoas que está sendo atendida através de parceria com a prefeitura, que fez o projeto. Agora estamos executando a obra que é de qualidade e será entregue dentro do prazo”, destacou o secretário.

Executada com recursos estaduais que chegam a R$ 34,2 milhões, a obra na Avenida Coronel Ponciano passa pela duplicação de um trecho de quase três quilômetros, entre a BR-163 e a Rua Palmeira; e pela revitalização de outro trecho de um quilômetro e meio, entre a Rua Palmeira e a Avenida Marcelino Pires.

Fazem parte dos serviços: pavimentação, recapeamento, drenagem e sinalização viária, além da instalação de uma ciclovia. Conforme o projeto, são 7,6 mil metros de drenagem pluvial, 202 bocas de lobo, 2,1 mil metros quadrados de piso em concreto para 22 unidades de pontos de ônibus e 103,3 mil metros quadrados de reciclagem e recomposição de pavimento.