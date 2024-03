IFMS investe R$ 22,1 milhões ampliando atendimento a estudantes

Novos blocos de ensino, barracões, quadras poliesportivas e cobertura de área de convivência serão inaugurados neste semestre

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) inaugura neste primeiro semestre oito obras em sete campi, totalizando investimentos de R$ 22,1 milhões. São obras de infraestrutura que devem garantir melhorias no dia a dia de toda a comunidade escolar, como o Bloco C do Campus Dourados, que será inaugurado na sexta-feira, 8, ampliando a capacidade de cursos e vagas a serem ofertados.

As demais obras serão entregues nos campi Campo Grande, Corumbá, Coxim, Jardim, Naviraí e Três Lagoas, e incluem quadra poliesportiva (2), blocos de sala de aula (3), cobertura de área de convivência (1), e barracões (2).

“Estamos presenciando um marco na trajetória do IFMS. Com a inauguração dessas obras, expandimos nossa estrutura física e fortalecemos a educação profissional e tecnológica em nosso Estado. Este investimento é a prova do nosso compromisso com a formação de jovens e adultos, preparando-os para o mundo do trabalho e para serem capazes de transformar a realidade ao redor”, avalia Elaine Cassiano.

Na obra a ser inaugurada em Dourados, foram investidos R$ 3,8 milhões. A construção foi iniciada em 2022 e resultou em uma área construída de 1.289,93 metros quadrados. O bloco possui dez salas de aula, com capacidade de acomodar 440 estudantes por período, além de áreas de circulação e instalações sanitárias.

“Com o novo bloco, ampliamos nossa capacidade de acolher mais estudantes e reafirmamos nosso papel como agentes de mudança na segunda maior cidade do Estado. Esse novo espaço irá contribuir para o crescimento individual de cada aluno e para o desenvolvimento socioeconômico de toda a região”, afirma a reitora.

Obras de infraestrutura – No Campus Campo Grande, serão inauguradas duas obras que somam mais de R$ 10 milhões em investimentos.

O Bloco F foi construído com orçamento de R$ 8,8 milhões e totaliza área construída de 2.704,26 metros quadrados. As novas salas de aula possibilitarão a oferta de 968 novas vagas por período.

Ainda no campus da Capital e também no Campus Três Lagoas, estão previstas as inaugurações das quadras poliesportivas, que tiveram investimento de R$ 1,6 milhões e R$ 1,7 milhões, respectivamente. Os espaços possibilitam o desenvolvimento de atividades esportivas e extracurriculares, além de eventos, enriquecendo a experiência educacional.

Nos campi Naviraí e Coxim serão inaugurados barracões para atendimento de cursos do eixo de Recursos Naturais, com investimento de cerca de R$ 750 mil cada e área construída de 604,80 metros quadrados.

Em Naviraí, o Galpão Agrícola atende demanda de armazenamento de insumos e máquinas agrícolas, além de salas e banheiros, enriquecendo a educação e pesquisa agrícola. Em Coxim, o Barracão de Aquicultura proporciona infraestrutura especializada e equipada, essencial para o ensino prático e a pesquisa na área.

No Campus Jardim será inaugurada a construção do Bloco C, com 1.289,93 metros quadrados e capacidade para 440 estudantes por período, em dez novas salas. Esta obra foi iniciada em 2022 e teve custo de R$ 3,7 milhões.

Já no Campus Corumbá, está prevista a inauguração da cobertura da cobertura da área de convivência, com abrangência de 504 metros quadrados e custo de R$ 864 mil.

Recursos – A origem dos recursos para as obras de infraestrutura são do orçamento próprio da instituição, oriundos de Termos de Execução Descentralizadas (TED) e também de emendas parlamentares.

As obras para as quais foram destinadas os maiores aportes provenientes de emendas parlamentares foram as realizadas em Campo Grande (R$ 4 milhões) e Dourados (R$ 1,6 milhão), respectivamente. Os campi Coxim e Naviraí também receberam valores de emendas parlamentares de R$ 48 e R$ 65 mil, respectivamente.

Com recursos de TED da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), foram realizadas obras em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim e Três Lagoas.

Obras a serem inauguradas no 1º semestre