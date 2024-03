2º Agita Dourados acontece no próximo sábado no Parque Rego D’Água

Projeto vai estimular a prática de atividades físicas nos parques da cidade

A Prefeitura de Dourados realiza no próximo sábado, 9 de março, a segunda edição do Agita Dourados, evento que promove para a população diversas práticas esportivas, ações em saúde e lazer. Desta vez o evento acontece no Parque Rego D’Água, das 15h às 23h.

“Nosso primeiro Agita Dourados foi um verdadeiro sucesso. Desta vez voltamos com as competições esportivas, atividades de lazer, saúde, nutrição, feira de artesanatos e praça de alimentação e, ainda, teremos novidades como as competições de beach tênis”, ressalta o Prefeito de Dourados, Alan Guedes.

Nesta edição haverá competição de vôlei de areia misto, beach tênis e futsal X1. Para participar dessas modalidades é necessário realizar inscrição previamente, no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o ‘Jorjão’.

Também serão realizadas aulas e apresentações de treino funcional, zumba, fit dance, ritmos, Pilates no Solo, karatê, capoeira e judô.

Na área da saúde, serão realizadas Avaliação Nutricional e Consumo Alimentar, Auriculoterapia, Aferição de pressão e Teste de Glicemia, Orientação Nutricional voltadas a Atividade física e Bioimpedância.

O Agita Dourados ainda conta com a Feira de Economia Criativa e praça de alimentação com Food Trucks.

A novidade faz parte da ampliação do Desenvolve Dourados e Ação e seguindo os moldes da ação principal, vai percorrer toda a cidade, onde cada edição acontece em um parque diferente, que receberá revitalização completa.

Serviço

2° Agita Dourados

Data: sábado, 9 de março

Horário: Das 15h às 23h

Local: Parque Rego D’Água

Inscrições para vôlei de areia misto, beach tênnis e futsal X1 seguem abertas até a sexta-feira (8/3) no ‘Jorjão’, das 8h às 12h. Para mais informações, a Funed está à disposição através do telefone/WhatsApp (67) 98163-0325.