Governo de MS vai investir R$ 39 milhões na pavimentação da MS-444, em Selvíria

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai investir R$ 9 milhões na infraestrutura do município de Selvíria. Além das obras de asfaltamento urbano, também serão destinados aproximadamente R$ 39 milhões para a pavimentação da MS-444, rodovia que liga a BR-158 a MS-112 (ligando Selvíria a Inocência).

As frentes foram definidas durante reunião entre o governador Eduardo Riedel e o prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos, realizada na tarde desta quinta-feira(14), na Governadoria, em Campo Grande.

“Esta é uma obra estruturante, e é nossa responsabilidade, do Governo do Estado fazer esta intervenção. Além disso, estamos priorizando obras de infraestrutura urbana nos municípios, de pavimentação, drenagem e saneamento, tudo que possa melhorar a vida da nossa gente”, afirmou Riedel.

A pavimentação será destinada ao primeiro lote, com extensão de 17 quilômetros. “Na reunião tratamos de projetos que já tínhamos deliberação e nosso pedido principal é o asfaltamento da MS-444, que o govenador (Eduardo Riedel) vai dar prosseguimento. E temos outros projetos que vamos decidir e deliberar com os vereadores”, afirmou o prefeito José Fernando.

Atualmente, o município de Selvíria recebe investimentos de aproximadamente R$ 58,2 milhões, do Governo do Estado. Na educação foram R$ 3,4 milhões para reformas e melhorias na EE Ana Maria de Souza, beneficiando em torno de 550 alunos.

Outra frente de trabalho importante é o saneamento básico da cidade, que não tinha cobertura de esgoto. Atualmente são investidos R$ 14,5 milhões, beneficiando os moradores da cidade.

Os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Peluffo (Seilog) participaram da reunião, que contou ainda com a presença de lideranças locais e deputados estaduais – Gerson Claro (presidente da ALEMS) e Jamilson Name.