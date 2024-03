Kleber Ortiz pede melhorias para o distrito de Sanga Puitã

Vereador também reivindicou implantação de quebra-molas na Avenida Belmiro de Albuquerque

O vereador e 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Kleber Ortiz, apresentou indicações na sessão ordinária de terça-feira, dia 12, solicitando melhorias para o distrito de Sanga Puitã. Ele também encaminhou solicitação ao prefeito Eduardo Campos e ao secretário de Obras e Urbanismo, André Manosso, solicitando a implantação de quebra-molas na avenida Belmiro de Albuquerque.

Na primeira solicitação ao prefeito Eduardo Campos, o vereador Kleber Ortiz solicita que sejam executados serviços de patrolamento e cascalhamento na rua Urbano Dorneles, no distrito de Sanga Puitã. “Trata-se de um local repleto de buracos, consequentemente diminuindo a segurança do trânsito, podendo ocasionar acidentes e danos aos veículos”, disse ao justificar o pedido.

Em outra indicação, Kleber Ortiz também solicitou patrolamento e cascalhamento na rua José Bataglin, no distrito de Sanga Puitã. “Essa via está tomada por buracos, ocasionando prejuízos e transtornos para os moradores. Nesse sentido, esperamos pelo atendimento dessa solicitação o mais breve possível”, disse o vereador.

Quebra-molas

Ainda na sessão de terça-feira, o vereador apresentou indicação ao prefeito Eduardo Campos com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando a instalação de quebra-molas na avenida Belmiro de Albuquerque, especialmente no trecho da Vital Brasil até o Rodoanel. “A ausência de redutores de velocidades naquela via tem tornado a circulação extremamente perigosa, principalmente em horários de pico, causando receio para os moradores ao sair ou chegar em casa. Ressalto ainda a importância da referida medida para garantir a segurança e tranquilidade da população”, justificou Kleber Ortiz.