Governo de MS investe mais de R$ 37 mi em infraestrutura urbana nas principais vias de Dourados

As obras de pavimentação asfáltica, drenagem, restauração de pavimento, ciclovia e sinalização viária na Rua Coronel Ponciano e na Avenida José Roberto Teixeira, em Dourados, com investimentos de mais de R$ 37,9 milhões do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, vão mudar a infraestrutura urbana da cidade e beneficiar a população.

O governador, Eduardo Riedel, vistoriou as obras para acompanhar o andamento de ambas as frentes de trabalho na cidade. “São duas obras importantes para Dourados que haviam sido pactuadas e estão em andamento. A Coronel Ponciano é uma obra que estava, na nossa avaliação, lenta. Conversamos com a empresa e retomaram agora em uma velocidade maior, num período que é mais apropriado, e gera menos tempo de transtorno ao comerciante, morador. Na Zé Roberto Teixeira eu estava olhando a ciclovia. A empresa responsável vai fazer sinalização, concluir jardinagem, que está praticamente pronta. A gente fica feliz de poder continuar atendendo todos os municípios de Mato Grosso do Sul, os 79. Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas em todo o nosso Estado”, afirmou Riedel.

A supervisão da obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, restauração funcional do pavimento, ciclovia e sinalização viária na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira entre a Avenida Marcelino Pires e a BR-163, vai modificar a entrada da cidade de Dourados.

“É uma obra que está como previsto, e vai mudar a entrada da cidade de Dourados, dar outra característica, com pista dupla. É feita com a Prefeitura Municipal, que pagou o projeto, ajudou também na remoção de postes. É assim que a gente constrói, em parceria”, disse o governador.

A revitalização da avenida Coronel Ponciano de Mattos Pereira, segue conforme planejamento e com a previsão de conclusão em setembro deste ano. Os serviços, iniciados em setembro de 2022, têm como objetivo melhorar a mobilidade e a infraestrutura da via, que faz a ligação entre as regiões Norte e Sul de Dourados.

A obra envolve pavimentação, recapeamento, drenagem e sinalização viária, além da instalação de ciclovia, com 22 pontos de ônibus. A intervenção é executada com recursos estaduais que chegam a R$ 34,2 milhões, e quando concluída, a Avenida Coronel Ponciano estará duplicada em um trecho de quase 3km, entre a BR-163 e a Rua Palmeira, além de totalmente revitalizada no outro trecho de 1,5km, entre a Rua Palmeira e a Avenida Marcelino Pires.

Ambas as frentes de trabalho estão em fase de finalização, e vão dar conforto e segurança para a população. Na obra de pavimentação asfáltica (duplicação), drenagem de águas pluviais e implantação de ciclovia na Avenida José Roberto Teixeira.

“A Zé Roberto Teixeira é uma obra que está praticamente concluída, falta sinalização acabamento. Então logo também entregamos esta obra que representa melhor qualidade de vida para a população de Dourados”, disse Riedel.

A Avenida José Roberto Teixeira, uma das principais vias de ligação centro-bairro de Dourados, tem trecho de 900m duplicado entre o Parque do Lago (Rua Vereador Vitório José Pederiva) e o trevo de acesso ao Clube Indaiá (Avenida Indaiá), com recursos do Governo do Estado, no valor de R$ 3,6 milhões.

A avenida – continuação da Avenida Weimar Gonçalves Torres, já duplicada -, é uma via comercial, com fluxo intenso de veículos. Além da pavimentação e drenagem, a avenida receberá dispositivos de acessibilidade e nova sinalização, com o intuito de agilizar o acesso a bairros importantes da região, beneficiar o comércio e melhorar a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres.

“O governador Eduardo Riedel tem sido parceiro. Hoje a obra do Ginásio Municipal está acontecendo, tem R$ 500 mil de contrapartida (do município) e R$ 3 milhões do Estado. E nós estamos muito felizes porque esta é uma parceria que dá certo, resultado e o mais importante, dá fruto para o douradense que é o que realmente importa”, disse o prefeito de Dourados, Alan Guedes.

Atualmente, o Governo do Estado investe mais de R$ 150 milhões em Dourados, com diversas obras em andamento. Outros R$ 97,1 milhões são investidos na conclusão de importantes serviços como a restauração do quadrilátero central da cidade, pavimentação do Distrito de Vila Vargas, entre outros.