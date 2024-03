Governo de MS autoriza concurso para área de fiscalização e defesa sanitária na Iagro

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai realizar concurso público para o cargo de fiscal estadual agropecuário, com 29 vagas. O decreto que autoriza a realização do concurso de provas e títulos, publicado hoje no DOE (Diário Oficial do Estado), prevê que os candidatos devem ter nível superior em Medicina Veterinária para ingresso na carreira de fiscalização e defesa sanitária na Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul).

A SAD (Secretaria de Estado de Administração), em conjunto com a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e a Iagro, serão responsáveis por estabelecer as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos.

O edital de abertura do concurso público vai estabelecer as atribuições da comissão organizadora do certame além das informações relativas a destruição das vagas, fases e requisitos para aprovação em casa fase, modalidades das provas (conteúdos e forma de avaliação) e o prazo de validade.