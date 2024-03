Semana na ALEMS inicia com a realização do V Seminário Estadual da Água

Na agenda desta semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), entre os dias 18 e 22 de março, está prevista a realização de seminário, lançamento de livro, sessões plenárias e a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Segunda-feira

Nesta segunda-feira (18), a partir das 7h30, no Plenário Júlio Maia, acontece o V Seminário Estadual da Água, uma proposição do deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos da ALEMS. O evento continua no período vespertino, a partir das 13h30, e é uma atividade prevista na Lei Estadual 4878/2016, que criou a Semana Estadual da Água, com ações de conscientização, educação e gerenciamento para o melhor aproveitamento dos recursos hídricos no âmbito estadual.

Quarta-feira

Na quarta-feira (20), acontece a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composta pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB).

Sexta-feira

Na sexta-feira (22), a partir das 8h30, é a vez do lançamento do 4º volume da obra “Amigas de Negócios”. O evento que reúne mulheres empreendedoras de Mato Grosso do Sul, será sediado no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado estadual Pedrossian Neto (PSD).

Sessões

As sessões plenárias acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.