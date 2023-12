Funtrab/MS começa semana com 5 mil vagas de empregos; 2,1 mil são na Capital

Mais uma semana começa em Mato Grosso do Sul com algo que já é de praxe: milhares de vagas de emprego ofertadas pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). A disponibilidade é fruto da busca constante por um ambiente propício para negócios, desenvolvendo a economia local a ponta de atingir um patamar grande de geração de renda e postos de trabalho.

Em todo o Estado, são 5.030 vagas em aberto, sendo 2.134 delas apenas em Campo Grande. Na Capital, são 23 para açougueiro, 53 de ajudante de carga e descarga de mercadoria, 71 de atendendo de balcão, 124 de atendente de lanchonete, 51 de atendente do setor de frios e laticínios, 51 de auxiliar de armazenamento, entre tantas outras.

Já no interior, há 66 vagas em Amambai, 113 em Batayporã, 360 em Cassilândia, 420 em Chapadão do Sul, 469 em Dourados, 101 em Ivinhema, 84 em Jardim, 52 em Maracaju, 51 em Naviraí, 60 em Nova Alvorada do Sul, 55 em Nova Andradina, 58 em Rio Brilhante, 58 em Rio Verde de Mato Grosso, 150 em Sidrolândia e 289 vagas em Três Lagoas.

A lista completa de vagas pode ser conferida NESTE LINK, onde também consta o endereço de todas unidades da Casa do Trabalhador das respectivas cidades. Os interessados devem comparecer nestes locais com carteira de trabalho, RG e CPF.