Mão na taça: Palmeiras vence Fluminense e encaminha título do Brasileirão

O gol do Verdão foi marcado por Breno Lopes

Quase campeão. O Palmeiras está cada vez mais perto de conquistar seu 12º título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe comandada por Abel Ferreira bateu os reservas do Fluminense no Allianz Parque, por 1 a 0, e abriu três pontos de vantagem na liderança a uma rodada para o fim da competição. O gol foi marcado por Breno Lopes. As informações são da Gazeta Esportiva.

Com o resultado, o Verdão agora soma 69 pontos na tabela. O time, portanto, fica a um empate de levantar o troféu na rodada final, diante do Cruzeiro, sem depender dos outros.

Mesmo que a equipe perca para a Raposa, os outros postulantes ao título, Atlético-MG, Flamengo e Botafogo, poderiam só igualar o número de vitórias (20). Assim, eles precisariam tirar uma larga vantagem no saldo de gols, de pelo menos oito tentos.

Em busca do 12º título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo pela última e decisiva rodada na quarta-feira. O time enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília). Simultanemente, o Fluminense irá jogar contra o Grêmio no Maracanã.

O jogo

Embalado pela torcida, o Palmeiras começou o jogo a todo vapor e quase abriu o placar com menos de um minuto. Piquerez correu pela esquerda e cruzou na medida para Breno Lopes, que acabou mandando por cima. O Fluminense respondeu logo em seguida, através de John Kennedy. O atacante tabelou com Yony González na intermediária a bateu firme para boa defesa de Weverton.

Aos sete minutos, John Kennedy recebeu longo lançamento, ganhou de Marcos Rocha no corpo e chutou de primeira, por cima do gol defendido por Weverton. A bola saiu raspando o travessão. Inspirado, John Kennedy voltou a assustar o Palmeiras aos 14, após driblar a marcação e tentar o chute colocado, mas Murilo apareceu na hora H para fazer o bloqueio.

Em uma bela jogada individual de Endrick, o Verdão fez o primeiro aos 16 minutos. O camisa 9 deixou David Braz para trás, ajeitou para a perna esquerda e serviu Breno Lopes, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Contudo, o tento foi avaliado pelo VAR, que flagrou um toque na mão de Endrick no início do lance. O gol, portanto, foi anulado.

Por pouco o time alviverde não marcou aos 23 minutos, em um lance curioso. Veiga recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na área, mas a bola desviou e enganou Fábio. O goleiro se atrapalhou ao sair do gol e viu o lançamento resvalar no travessão. Aos 26, Zé Rafael puxou contra-ataque e bateu da meia-lua, para fora.

O gol do Palmeiras enfim saiu aos 29 minutos. Breno Lopes recebeu de Zé Rafael em velocidade, invadiu a área e, com liberdade, chutou firme na saída de Fábio, estufando as redes. O atacante chegou a anotar o segundo dele na partida, aos 40 minutos, depois de desviar o cruzamento de Marcos Rocha.

Entretanto, em uma decisão polêmica, o VAR apontou que a bola saiu à linha de fundo antes do lateral cruzar na área e anulou mais um gol do Verdão.

Segundo tempo

A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira: movimentada. Logo aos dois minutos, Endrick recebeu lindo passe de Murilo e chutou cruzado, mas mandou para fora. A missão da equipe alviverde ficou ainda mais fácil aos sete, quando o ala Justen fez falta em Piquerez e, após revisão no VAR, levou cartão vermelho.

Com um a mais, o Verdão quase ampliou a vantagem aos dez minutos. Veiga levantou a bola na área e Gustavo Gómez cabeceou com perigo, perto do travessão.

O Palmeiras teve nova chance para alargar o placar aos 40 minutos, quando a zaga do Fluminense afastou uma bola na área, mas viu ela sobrar com Jhon Jhon, que chutou para a defesa de Fábio. No rebote, Artur isolou.

Ficha Técnica

Palmeiras 1 x 0 Fluminense

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 3 de dezembro de 2022, domingo

Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (Palmeiras); Lima e Lelê (Fluminense).

Cartões vermelhos: Justen (Fluminense)

Público: 29.986 torcedores

Renda: R$ 2.711.928,35

GOL: Breno Lopes (Palmeiras), aos 29′ do 1ºT.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez e Murilo; Mayke (Artur), Richard Ríos, Zé Rafael (Fabinho), Raphael Veiga e Piquerez (Vanderlan); Endrick (Flaco López) e Breno Lopes (Jhon Jhon).

Técnico: Abel Ferreira

FLUMINENSE: Fábio; Justen, David Braz (André), Thiago Santos (Isaac) e Diogo Barbosa; Alexsander, Daniel (Martinelli), Leo Fernández (Keno) e Lima; Yony González (Lelê) e John Kennedy.

Técnico: Fernando Diniz