Prefeitura entrega nova remessa de telhas para ajudar na reconstrução de casas no Idelfonso

Cerca de 6 mil telhas foram entregues na última sexta-feira na região que já havia recebido outra remessa no início de novembro

A prefeitura de Dourados continua trabalhando em prol das famílias atingidas pelo temporal na região do Idelfonso Pedroso e realizou nova entrega de materiais no bairro. Desta vez foram cerca de 6 mil telhas que vão auxiliar a população na reconstrução das casas.

O suporte às famílias atingidas é uma prioridade da prefeitura de Dourados que, desde o temporal no fim de agosto deste ano, tem concentrado esforços nos bairros da região para amparar a população. Na última sexta-feira, 1º de dezembro, equipes da Defesa Civil e da Agehab (Agência Municipal de Habitação) estiveram no bairro, realizando a distribuição das telhas e auxiliando as famílias na reconstrução e reparos das residências.

“Esse material foi encaminhado pela Defesa Civil Estadual para nosso município e com ele vamos poder continuar com os trabalhos prestados pela prefeitura, dando suporte à essas famílias. Nos próximos dias devemos receber ainda mais materiais”, ressalta o coordenador da Defesa Civil, Rodrigo Vitorino da Cruz.

No início de novembro as equipes já haviam distribuído outra remessa de telhas para as famílias, além disso, a prefeitura segue com os trabalhos de assistência social na região.

Para casos de urgência ou emergência, a Defesa Civil segue com atendimento através do telefone 199.