Foragido da Justiça com agrotóxicos contrabandeados em veículo é preso pelo DOF

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta terça-feira (21), na MS-376 em Deodápolis, mais de R$ 50 mil em defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai. Na mesma rodovia, um homem foragido da Justiça e com várias passagens pela polícia foi recapturado.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia próximo ao cruzamento com a MS-475, quando abordaram o condutor de um GM Cobalt com dois homens, de 34 e 49 anos de idade. Durante entrevista, a dupla apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem.

Em busca veicular, os policiais localizaram um compartimento oculto no carro, onde estavam armazenados 15 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. O condutor do veículo afirmou que o material seria de sua propriedade.

O produto apreendido avaliado em, aproximadamente, R$ 53 mil foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

Foragido

Ainda durante policiamento pela MS-379, em Deodápolis, os policiais abordaram o condutor de uma VW Saveiro, de 39 anos de idade. Durante checagem à documentação pessoal os policiais constataram que o mesmo estava foragido da Justiça.

O suspeito já havia sido preso por Ameaça, Roubo e Lesão Corporal Dolosa. O homem estava evadido do Sistema Prisional desde 2019. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Deodápolis.

Hórus, Ágata e 0800

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.