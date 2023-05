Flamengo pode ter o retorno de Arrascaeta contra o Racing pela Libertadores

Meia viajou com o grupo e pode estar à disposição de Sampaoli

Nesta quinta-feira o Flamengo enfrenta o Racing, às 19h (de Brasília), na Argentina. Os rubro-negros buscam a segunda vitória seguida na fase de grupos da Libertadores. Segundo a Gazeta Esportiva, para esta partida, os flamenguistas podem ter um importante retorno, já que o meia Arrascaeta viajou com o time e tem chances de atuar.

Quem revelou a possível volta foi o chileno Arturo Vidal. O volante postou em suas redes sociais a ida de Arrascaeta para a Argentina. Em seguida, o clube publicou em suas redes sociais imagens do jogador se preparando para a viagem.

A última partida do uruguaio foi o clássico contra o Vasco, no dia 19 de março, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O meia ainda não atuou sob o comando do novo técnico Jorge Sampaoli.

No entanto, o comandante ainda terá alguns desfalques. Com problemas físicos, Rodrigo Caio, Gerson, Filipe Luís, Varela e Matheuzinho ficaram no departamento médico. Já o zagueiro David Luiz foi poupado e permaneceu no Rio de Janeiro.