Feira de Engenharia, Tecnologia e Ciência de MS é marcada pelo protagonismo feminino e diversidade de pesquisas

Em edição recorde FETECMS tem 59% dos projetos finalistas desenvolvidos por mulheres; e pluralidade de temas com pesquisas das quatro regiões do país

Com a intenção de despertar o interesse de crianças e adolescentes pelas ciências, a Feira de Engenharia, Tecnologia e Ciência de Mato Grosso do Sul (FETECMS), é um evento que busca reunir trabalhos de iniciação científica do Ensino Básico de todo o país. Realizada desde 2011 pelo Grupo de pesquisa e extensão Arandú, vinculado à Universidade Federal do estado (UFMS), cerca de oito mil expositores e mais de mil projetos já passaram pela Feira.

Na edição de 2023, a iniciativa obteve uma significativa adesão com 490 projetos inscritos, sendo que destes 250 se destacaram como finalistas, evidenciando a excelência e diversidade das propostas apresentadas. Um ponto de destaque da feira foi a participação de escolas estaduais, particulares, federais, municipais e militares de diferentes regiões do Brasil – Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste -, enriquecendo ainda mais o evento.

Para o estudante finalista da FETECMS em 2023 de Teresina/PI, Gonçalo Leite, as feiras vão além de um ambiente acadêmico, e são um espaços de trocas e debates sobre o universo da ciência. “Tudo que vi no evento foram pessoas encantadas com o que estava acontecendo, sei que aqui é um ambiente de conexão tanto em relação a pesquisa quanto na vida”, pontuou.

Já para o idealizador e coordenador da Feira, Ivo Leite Filho, o impacto positivo do evento está em expandir os horizontes desses estudantes por meio do incentivo à participação no meio científico. “Quando eles observam seus trabalhos sendo reconhecidos vibram de alegria, e isso é muito importante pois esses jovens passam a ver as ciências e a pesquisa como uma opção de vida”, afirma.

Mulheres na ciência

Desde 2014, as mulheres têm se destacado como maioria na Feira. Em 2014, foram registrados 162 projetos femininos, número que aumentou para 295 em 2018 e atingiu 250 em 2020. Na última edição, a participação feminina continuou, com 396 de mulheres inscritas, com idades entre 13 a 19 anos.

Além disso, nas premiações, 61,2% dos projetos reconhecidos eram de autoria feminina. Essa tendência não apenas destaca a crescente participação das mulheres na ciência e pesquisa, mas também sublinha a relevância de proporcionar oportunidades igualitárias e reconhecimento para talentos femininos no cenário científico

Conforme a ex-finalista da Feira em 2022 na área de Ciências Humanas, Maria Eduarda, a FETECMS representou uma ampliação significativa de caminhos que ela poderia percorrer na ciência e pesquisa. “Foi uma experiência única, eu tive oportunidade de conhecer outras pessoas e realizar uma rica troca de saberes. Posso afirmar que tive um reconhecimento que me marcou para toda a minha vida”, comenta.

A FETECMS contou com o apoio em 2023 de 27 Instituições e Empresas, entre elas a Fundação de Apoio à Ciência, Pesquisa e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (FUNDECT), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).