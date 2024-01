Longen e Riedel alinham ações em prol da indústria de MS em 2024

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu no Edifício Casa da Indústria, nessa segunda-feira, 15, o governador do Estado, Eduardo Riedel, para discutir ações a serem realizadas ao longo do ano em prol da indústria sul-mato-grossense. Essa foi a primeira reunião do governador com o líder empresarial em 2024 – ano em que a Fiems completa 45 anos de existência.

Longen destacou a importância de poder público e iniciativa privada estarem alinhados para adotar as melhores estratégias com vistas ao desenvolvimento econômico e social do Estado. Para isso, a parceria entre as duas esferas é primordial.

“Foi a oportunidade de apresentarmos um balanço do desempenho da indústria em 2023 e os projetos que queremos desenvolver em 2024. A indústria em Mato Grosso do Sul avança a passos largos, e contamos com o apoio do governo do Estado para continuar desenvolvendo o setor industrial, gerando crescimento da economia e novos postos de trabalho”, declarou o presidente da Fiems.

“Tivemos um encontro muito produtivo, com perspectiva de realizarmos uma série de ações com o único objetivo dar competitividade às empresas, gerando emprego e renda para as nossas pessoas, desenvolvimento econômico, prosperidade e inclusão. Com muito trabalho e parceria, Mato Grosso do Sul vai continuar sendo um dos estados que mais cresce no Brasil”, complementou Riedel.