Efetivação de matrículas na Reme começa em Dourados

Lista com designação de vagas está disponível no site da Prefeitura. As matrículas devem ser efetivadas presencialmente nas escolas entre os dias 16, 17 e 18 de janeiro

A prefeitura de Dourados, através da Semed (Secretaria Municipal de Educação) deu início nesta terça-feira (16/1) ao período de matrículas para os alunos selecionados na primeira designação de vagas da Rede Municipal de Ensino de Dourados. O prazo para a efetivação segue até o dia 18 de janeiro.

A lista com a designação foi publicada na manhã desta segunda-feira (15/1), entretanto, com a quantidade de acessos o site apresentou instabilidade ao longo do dia, o que já foi solucionado pela equipe técnica da Semed (Secretaria Municipal de Ensino).

Para conferir a lista CLIQUE AQUI ou copie e cole no seu navegador o seguinte endereço eletrônico: https://ecidade.dourados.ms.gov.br/matriculadigital/.

Efetivação das matrículas

As matrículas devem ser efetivadas presencialmente nas escolas selecionadas entres os dias 16, 17 e 18 de janeiro. O não comparecimento nas escolas e efetivação da matrícula, resulta na perda da vaga.

Vale destacar que os alunos foram encaminhados para uma das três opções escolhidas pelos próprios pais ou responsáveis no momento que realizaram a pré-matrícula no site.

Para os alunos que não tiveram os nomes listados nesta primeira lista, as próximas designações acontecem nos dias 22 e 29 de janeiro. A Central de Matrícula não tem atendimento presencial e para mais informações a Semed mantém um canal de comunicação via WhatsApp através dos telefones (67) 99689-3056 e (67) 98163-0661.

Atualmente a Rede Municipal de Ensino conta com 46 escolas e 39 Ceims que atendem 34 mil alunos.