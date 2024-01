Cursos técnicos: Senai oferece 1.675 vagas para 2024 em MS

O avanço significativo da indústria é sinônimo de oportunidade. Só neste ano, foram mais de 11 mil postos de trabalho gerados no setor, em Mato Grosso do Sul. Para conquistar tais vagas, a qualificação é imprescindível e ter formação técnica pode render boas remunerações. Em 2024, o Senai vai oferecer 1.650 vagas em dez municípios e as matrículas podem ser feitas pelo meu meufuturoagora.com.br.

De acordo com o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a ascensão profissional pode consolidar-se no ritmo do crescimento da indústria do Estado. “Os salários para quem tem formação técnica variam de R$ 4,3 mil e podem chegar a R$ 12,7 mil. São, portanto, remunerações acima da média de mercado, demonstrando o reconhecimento desses trabalhos e sua importância para o fortalecimento da indústria”.

A oferta de cursos atende os mais diversos perfis de alunos e estão disponíveis em diferentes modalidades dando oportunidade também àqueles que já estão no mercado, mas querem se aperfeiçoar.

As matrículas podem ser feitas entre dezembro de março. A taxa de matrícula é de R$ 79,90 e os cursos podem ser parcelados em até 23 vezes.

Faça sua matrícula

A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino, e as matrículas podem ser feitas pelo meufuturoagora.com.br ou nas secretarias das unidades operacionais do Senai.

Os documentos necessários na hora da matrícula são: foto 3×4 recente, carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado.

Somente terá a matrícula confirmada o candidato que tiver concluído ou comprovar estar regularmente matriculado no Ensino Médio e realizar o pagamento da primeira parcela do curso no período de três dias úteis posterior a data de matrícula. O pagamento da mensalidade poderá ser efetuado no setor financeiro das unidades operacionais do Senai por meio de cartão de crédito ou débito ou em instituição bancária por meio de boleto bancário.

Serviço – Mais informações pelo WhatsApp (67) 9263-9000.

Confira os cursos com matrículas abertas: