Feira de Artesanato acontece nesta sexta na Praça Paraguaia

Evento é promovido pelo Núcleo ampliado de saúde da Família e atenção Primária – Academia da saúde

A segunda edição da Feira de Artesanato e Bazar Beneficente acontece na sexta (5), a partir das 8 horas na Praça Paraguaia. O evento é promovido pelo Núcleo de Nutrição ampliado de saúde da Família e atenção Primária – Academia da Saúde, da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) com a proposta de incentivar e divulgar os trabalhos, que são resultados dos cursos de artesanatos realizados no local.

“A Feira é uma extensão do grupo de práticas integrativas que desenvolvemos, com objetivo de fomentar as práticas manuais, a Arteterapia e o empreendedorismo das artesãs atendidas na Academia da Saúde”, pontua Solange Vilarim de Araujo, assistente social.

As aulas são realizadas com mulheres voluntárias da comunidade, que ensinam diversas artes manuais para outras participantes. O objetivo do grupo é terapêutico, para promover a socialização e utilizar o artesanato como terapia e também como geração de renda. “A Feira é um momento para as participantes se reunirem e realizarem a exposição dos trabalhos e vamos dar esse apoio para que elas possam divulgar os produtos”, explica Solange Vilarim de Araujo, assistente social

Além dos trabalhos manuais (bordados, crochê, patchwork, entre outros) também haverá apresentação cultural do CCI (Centro de Convivência do Idoso) e das crianças do Ceia (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto). A proposta da feira faz parte do projeto Mais Saúde.

Serviço – Academia da Saúde da Praça Paraguaia fica na Rua Monte Castelo, 870, no Jardim Independência. A feira acontece até às 16h.