Libertadores: Palmeiras vence Barcelona em Guayaquil e encaminha classificação

Verdão contou com gols de Raphael Veiga e Gustavo Gómez para vencer por 2 a 0

O Palmeiras foi nesta quarta-feira até o Estádio Monumental, em Guayaquil, para encarar o Barcelona-EQU pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Segundo a Gazeta Esportiva, fora de casa, o Verdão contou com gols de Raphael Veiga e Gustavo Gómez para vencer por 2 a 0, alcançar seu segundo triunfo na disputa e ficar um pouco mais tranquilo no Grupo C da competição continental.

No outro jogo da chave, o Bolívar goleou o Cerro Porteño por 4 a 0 e alcançou a marca de seis pontos conquistados. Detalhe: a partida foi no Paraguai. Assim sendo, com o resultado do confronto do Alviverde, o Grupo C conta agora com os bolivianos na liderança, seguidos de perto pelo clube brasileiro — que possui a mesma pontuação.

Na próxima rodada da Libertadores, o Verdão vai até Assunção para encarar o Cerro Porteño. O jogo será às 21h (de Brasília) do dia 25 deste mês, uma quinta-feira. O Barcelona de Guayaquil, por sua vez, visita o Bolívar na altitude de La Paz, também às 21h, mas da terça-feira.

Entretanto, a equipe de Abel Ferreira agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No domingo, no Estádio da Serrinha, o Palmeiras visita o Goiás às 18h30 (de Brasília) pela quarta rodada da competição nacional de pontos corridos.

O jogo — Logo aos três minutos de partida, o Barcelona levou perigo ao gol de Weverton. Após cruzamento venenoso para a área, Agustín Rodríguez cabeceou com perigo e o arqueiro alviverde jogou a bola para escanteio. Pouco depois, o camisa 9 equatoriano recebeu boa bola de Corozo, mas escorregou na hora de chutar dentro da área — voltando, entretanto, a assustar os palmeirenses.

A primeira chegada de relevância da equipe de Abel Ferreira aconteceu aos 13 da etapa inicial. Gabriel Menino acionou Dudu pela esquerda e o ‘Baixola’ carregou e puxou para o meio, chutando de fora da área com categoria. Mendoza, entretanto, encaixou a defesa. Oito minutos depois, outra boa oportunidade palestrina: Raphael Veiga arriscou da intermediária e a bola sobrou para Mayke que, de frente para o gol, preferiu o cruzamento ao chute. A zaga equatoriana limpou o lance.

Depois da lamentação pela substituição de Murilo, com um problema no ombro, veio a animação palmeirense. Aos 33, Raphael Veiga recebeu de Gabriel Menino e deu lindo passe futuro para Rony. O ‘Rústico’ esperou a bola quicar e tocou de primeira, vencendo o goleiro Mendoza — mas Pineida apareceu para tirar o gol praticamente em cima da linha.

Já na reta final do primeiro tempo, o Alviverde — que, pouco a pouco, assumia o controle da partida — chegou mais uma vez com perigo. Luan fez o passe em profundidade buscando Veiga, mas a bola passou pelo camisa 23 e sobrou para Rony. O atacante do Verdão tocou na saída de Mendoza, mas o goleiro do Barcelona fez bela defesa com a mão direita e salvou a meta equatoriana.

Aos 43, mais uma vez Rony foi acionado dentro da grande área. Após novo passe em profundidade, o atacante deu um toque na bola para tirar do goleiro e Mendoza acertou o atleta do Palmeiras em cheio: pênalti. Na cobrança, Veiga esperou o arqueiro do Barcelona cair e bateu no meio do gol: 1 a 0. O meia comemorou beijando a faixa preta de luto, em homenagem ao Dr. Gustavo Magliocca.

2º tempo

Imediatamente após a saída de bola para a etapa final, Rony arrancou pelo meio e, em grande jogada individual, chutou prensado e ganhou o escanteio para o Palmeiras. Na batida do tiro de canto, Gaibor desviou para o miolo da própria área e Gustavo Gómez, sempre ele, apareceu para completar de peixinho e aumentar a vantagem alviverde no marcador.

Aos 11 minutos do segundo tempo, o Barcelona mostrou que não estava morto na partida. Leonai Souza arriscou de longe e carimbou a trave esquerda de Weverton. Pouco depois, foi a vez de Preciado assustar o goleiro palmeirense, em chute forte e cruzado.

Conforme o tempo passava na etapa final, o time da casa crescia cada vez mais — Luca Sosa e Gabi Cortez também quase marcaram. O Palmeiras chegou a responder com boas chegadas de Piquerez e Zé Rafael, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final de Andres Rojas.

Ficha técnica

Barcelona-EQU 0 x 2 Palmeiras

Local: Estádio Monumental, em Guayaquil (Equador)

Data: 3 de maio de 2023, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andres Rojas (Fifa-COL)

Assistentes: Sebastian Vela e Jhon Gallego (ambos Fifa-COL)

VAR: Leonard Mosquera (Fifa-COL)

Cartões amarelos: Pineida, Fabián Bustos e Carlos Rodríguez (Barcelona-EQU); Rony, Luan e Raphael Veiga (Palmeiras)

GOLS: Raphael Veiga, aos 48 minutos do 1ºT e Gustavo Gómez, aos 2 minutos do 2ºT (Palmeiras)

BARCELONA-EQU: Mendoza; Velasco (Portocarrero), Carlos Rodríguez, Luca Sosa e Pineida; Gaibor, Leonai Souza, Ortíz (Preciado) e Damián Díaz (Cortez); Corozo (Fydriszewski) e Agustín Rodríguez (Bauman)

Técnico: Fabián Bustos

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo (Luan) e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Richard Ríos); Artur (Garcia), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Rafael Navarro)

Técnico: Abel Ferreira