Fase Final de LIGA MS de Voleibol começa nesta sexta

Começa nesta sexta feira (01/12), as disputas da Fase Final da LIGA MS 2023, que contou com a participação 41 equipes, sendo vinte e cinco no masculino e dezesseis no feminino, representando os municípios da Região Noroeste – Aquidauana, Corumbá, Ladário, Miranda e Sidrolândia, Região Sul – Amambai, Mundo Novo e Sete Quedas, Região Leste – Cassilândia, Paranaíba e Nova Andradina, Região Centro-Sul – Dourados, Douradina, Glória de Dourados, Ivinhema e Vicentina, Região Sudeste – Antônio João, Bonito, Maracaju e Ponta Porã, Região Centro – Campo Grande AABB, Morena Vôlei, UCDB, Escola Referencial, Unigran, Escolinha Pezão, Tatu Bola e Amigos do Vôlei.

As disputas das fases classificatórias acontecem a partir desta sexta-feira, com início previsto para as 17:00 horas, no Ginásio de Esportes Elite Mace.

Jogos da sexta feira

Feminino Campo Grande AABB x Nova Andradina

Feminino Campo Grande Morena Vôlei x Maracaju

Masculino Campo Grande Unigran x Aquidauana

Masculino Dourados x Antônio João

As fases classificatórias prosseguem no sábado (02/12), pela manhã, nos ginásios do Pezão o feminino e no Elite Mace o masculino, a partir das 08:30 horas.

As semifinais irão acontecer no Ginásio Elite Mace, a partir das 16:00 horas, com dois jogos do feminino e na sequência dois do masculino.

As finais serão disputadas no domingo (03/12), pela manhã no mesmo local, a partir das 07:30 horas, com as decisões dos terceiros lugares, em seguida a final feminina e depois a masculino.

A competição tem o apoio da SETESCC e Fundesporte.