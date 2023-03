Empresários do segmento metalmecânico conhecem portfólio de serviços do Sesi e de Senai

Empresários do segmento metalmecânico conheceram os principais produtos e serviços oferecidos pelo Sesi e pelo Senai às indústrias do segmento no Estado. A apresentação foi viabilizada pelo Simemae-MS (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Mato Grosso do Sul), e foi realizada nesta quarta-feira (15/03) na sede da Incubadora Sindical, em Campo Grande.

A falta de mão de obra capacitada para atuar na indústria metalmecânica é uma das principais dores do empresariado. Tendo isso em vista, a equipe de consultoria do Senai mostrou o portfólio de ações voltadas à qualificação profissional, que podem ser desenvolvidas de acordo com as demandas específicas de cada empresa.

Outra demanda constante das empresas diz respeito ao cumprimento da legislação sobre saúde e segurança do trabalho. A consultoria do Sesi explicou como atua na área, por meio de consultorias de adequação às Normas Regulamentadoras (NRs) e implantação de programa de gerenciamento de riscos, entre outros. Informações sobre o atendimento das regras de eSocial também foram repassadas aos empresários.

O presidente do Simemae-MS e diretor do Sistema Fiems, Nilvo Della Senta, destacou a importância de aproximar os empresários e o Sistema Indústria. “Nossos associados tiveram acesso e conhecimento daquilo que Sesi e Senai oferecem. Esse momento foi perfeito para que os empresários tirassem dúvidas e apresentassem as demandas de suas necessidades. Foi uma ótima iniciativa”, frisou.