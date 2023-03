Kleber Ortiz pede ciclovia para Sanga Puitã

O Vereador Kleber Ortiz acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a realização de serviços em dois bairros bastante populosos da região sul da cidade. O parlamentar apresentou, na sessão ordinária de 14 de março, na Câmara Municipal, duas indicações em que solicita as melhorias.

Numa indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso, o parlamentar solicitou a construção de uma ciclovia para o distrito de Sanga Puitã.

O Parlamentar argumentou que a reivindicação irá auxiliar a vida dos moradores da região, pois com a ciclovia é possível a prática de ciclismo com mais segurança, não obstando o fluxo de carros nas ruas, garantindo a estabilidade das bicicletas na ciclovia. Uma vez que o projeto da ciclovia em Ponta Porã fora de imenso sucesso, a extensão do projeto para o distrito de Sanga Puitã será de extrema importância para a população.

Jardim das Rosas

Kleber Ortiz também apresentou indicação solicitando a realização patrolamento e cascalhamento com compactação na rua Rosa Branca esquina com a Tietê, no bairro Jardim das Rosas.

Segundo ele, “o atendimento à presente indicação se faz necessário por conta das chuvas e alagamentos pois as ruas encontram-se com valas abertas com difícil acesso às casas”.