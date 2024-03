DOF apreende comboio de veículos com quase meio milhão de reais em cigarros contrabandeados

Um dos veículos, um Toyota Corolla roubado, havia sido roubado na cidade de São Paulo/SP

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram nesta quarta-feira (27), na MS-462 em Maracaju, um veículo Toyota Corolla roubado na cidade de São Paulo (SP), carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. Além do carro, outros três automóveis foram apreendidos, abarrotados com materiais de contrabando e descaminho. Três homens de 20, 24 e 30 anos foram presos em flagrante.

Os policiais faziam patrulhamento pela MS-164, entre o distrito de Vista Alegre e o Trevo do Copo Sujo, quando passaram pelo comboio em alta velocidade. Ao retornarem na rodovia para abordarem os carros, os condutores dos veículos adentraram na MS-462 e tentaram fugir.

Após alguns quilômetros em acompanhamento três veículos foram interceptados, entre eles o Corolla roubado, no mês passado na Capital paulista. Um quarto carro foi abandonado pelo condutor próximo a uma mata. Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

Todos os automóveis estavam com rádios comunicadores. Ao todo, foram apreendidos 5,6 mil pacotes de cigarros contrabandeados e 16 pneus. Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 470 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.