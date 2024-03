Vereadora Natalia Velasques quer drenagem pluvial e recuperação das estradas da Itamarati

A Vereadora Natalia Velasques fez importantes pedidos na sessão ordinária de 26 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, em uma indicação destinada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso para pedir o asfaltamento e melhoria da drenagem na sede do Distrito da Nova Itamarati.

Segundo ela, “a sede do Distrito Nova Itamarati, conhecido como Vila de baixo, enfrenta problemas de escoamento de água devido ao declive que direciona grande parte da água proveniente do núcleo urbano para essa região. Para garantir uma vida digna para a população, é essencial realizar o asfaltamento da área juntamente com melhorias da drenagem.”

Erosão

A Vereadora Natalia Velasques também solicitou, por meio de indicação, a recuperação das estradas do Assentamento Itamarati I.

De acordo com ela, “atualmente, as estradas encontram-se em alguns trechos em condições precárias, com graves problemas de erosão, e necessitam urgentemente de cascalhamento, limpeza das caixas de contenção e compactação com rolo.

As erosões presentes ao longo das estradas representam riscos para a segurança dos moradores e dificultam o acesso às linhas dos ônibus escolares. Além disto, a falta de cascalhamento torna o tráfego nessas vias ainda mais difícil, especialmente durante períodos chuvosos.”