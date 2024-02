Deputado Zé Teixeira cobra funcionamento da Cassems em Ivinhema

O deputado Zé Teixeira (PSDB) solicitou que a Unidade Regional da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (CASSEMS) seja colocada em funcionamento. A indicação foi encaminhada nesta semana ao presidente da Cassems, Ricardo Ayache.

O pedido para que a unidade inicie os atendimentos partiu da vereadora Denir Martins. No pedido encaminhado a Zé Teixeira, a vereadora ressalta que o deslocamento até outras unidades de saúde tem causado transtornos, gerando custos e desgaste aos servidores. Conforme o ofício, a população não foi informada sobre o motivo da demora, uma vez que a estrutura física está pronta.

Educação – O Governo do Estado publicou em Diário Oficial o extrato da ordem de serviços para as obras na Escola Maria da Glória Muzzi Ferreira, em Dourados. A Secretaria de Educação deverá investir mais de R$ 300 mil na reforma da unidade localizada no Jardim Santo André. A restauração e a readequação foram solicitadas pelo deputado Zé Teixeira.