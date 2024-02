Deputado Pedro Caravina retorna à Assembleia Legislativa nesta segunda, 05

Pedro Arlei Caravina (PSDB) retornará ao cargo de deputado estadual conforme ofício publicado nesta quinta-feira (1º), no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), página dois dos Atos Administrativos. O documento, assinado por ele, informa que o parlamentar interrompe a licença concedida por meio da Resolução 1/2023 (publicada em Diário Oficial do Legislativo), de 2 de fevereiro de 2023, e que retorna às funções de deputado estadual a partir de 1º de fevereiro de 2024. O documento também traz a resolução que oficializou a exoneração de Caravina do cargo de secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, no dia 31 de janeiro deste ano.

De acordo com o artigo 86 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, o deputado licenciado para exercer função de ministro ou de secretário de Estado ou chefe de missão diplomática temporária, pode optar pelos vencimentos da função referida ou pela remuneração do mandato, podendo, a qualquer momento, interromper a licença e reassumir o cargo. “É com grande satisfação e alegria que retorno à Assembleia Legislativa depois de cumprir a missão de um ano junto ao Governo do Estado, atendendo ao pedido do governador. E depois desse ano exitoso, onde o governo concluiu com uma avaliação superior a 80%, mostra que o objetivo foi alcançado. E agora vou poder exercer o meu mandato, que recebi da população e dos eleitores do Estado, com quase 32 mil votos, com dedicação. Vou legislar e participar junto com os demais colegas de debates importantes que entendo ser o objetivo de todo homem público, que é trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Então é motivo de orgulho e satisfação estar de volta à Assembleia e pronto para trabalhar em prol dos Sul-mato-grossenses”, pontuou o deputado estadual Caravina.

Nas eleições de 2022, Caravina se candidatou pela primeira vez ao cargo de deputado estadual, sendo eleito com 31.952 votos, ficando em sétimo na colocação geral entre os 24 eleitos para Assembleia Legislativa. Nascido em Presidente Prudente, no dia 30 de junho de 1970, ele foi delegado da Polícia Civil, prefeito de Bataguassu, presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), secretário-adjunto de Infraestrutura do Governo do Estado e secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica.

João César Mattogrosso (PSDB), que assumiu a vaga de Caravina em fevereiro do ano passado, deixa a Assembleia Legislativa e assume o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil, segundo publicação do Diário Oficial do Governo do Estado (de 31 de janeiro) e republicada pelo Legislativo.