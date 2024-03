Curso EaD sobre enfrentamento ao trabalho infantil tem vagas abertas até 19 de abril

Formação gratuita é destinada a integrantes do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes como conselheiras e conselheiros tutelares, profissionais da educação e da assistência social

Estão abertas até o dia 19 de abril as inscrições para o curso EaD gratuito “Infâncias Protegidas – Agentes Sociais no Enfrentamento do Trabalho Infantil ”, voltado a integrantes do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, como conselheiras e conselheiros tutelares, profissionais da educação e da assistência social. O objetivo da formação é capacitar participantes no enfrentamento do trabalho infantil por meio da proteção do direito à infância, da defesa do trabalho digno e do estímulo à profissionalização de adolescentes e jovens. O curso, que é gratuito, será realizado entre os dias 30 de abril e 1º de julho e as inscrições podem ser feitas neste link.

A capacitação reúne dois módulos gerais e três módulos especiais e será realizada na modalidade autoinstrucional, o que permite que seja feita em qualquer horário e sem acompanhamento de tutor. Entre os temas abordados estão o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, o conceito de trabalho infantil, o papel da educação, o protagonismo infantojuvenil políticas públicas voltadas ao combate ao trabalho infantil e a aprendizagem profissional.

Para concluir a formação, é necessário cursar todos os módulos. Serão emitidos certificados de conclusão com carga horária de 50 horas.

O curso foi elaborado pela Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância) do MPT, em parceria com a Secretaria de Formação e Treinamento Continuado (Setef) do MPT e a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

Acesse aqui o edital.

Acesse aqui o projeto pedagógico.

Entre em contato pelo e-mail inscricoes@escola.mpu.mp.br

Serviço

Atividade: Curso de aperfeiçoamento “Infâncias Protegidas: agentes sociais no enfrentamento do trabalho infantil”

Inscrição: até as 12h de 19 de abril (inscreva-se)

Período de realização: 30 de abril a 1º de julho

Modalidade: EaD assíncrona, sem tutoria

Vagas: ilimitadas