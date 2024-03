“A implementação tardia do Pacote Anticrime” é tema de evento da ESMP-MS

A Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS) realizou, nesta sexta-feira (15/3), o evento “A implementação tardia do Pacote Anticrime”, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na Procuradoria-Geral de Justiça.

A mesa solene foi presidida pelo Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial (CAOCRIM), Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes, representando o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda; e composta pelo Diretor-Geral da ESMP-MS, Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger; pela Promotora de Justiça do Núcleo Criminal (NUCRIM), Renata Ruth Fernandes Goya Marinho; e pelo Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Promotor de Justiça Fabrício Secafen Mingati.

Ao iniciar os discursos, o Diretor-Geral da ESMP-MS, Fabio Goldfinger, agradeceu a presença de todos e a Administração Superior pelo apoio, reforçando que o evento abre simbolicamente o calendário letivo da Escola. Ressaltou que o palestrante, Mauro Fonseca Andrade, é referência na matéria de processo penal brasileiro.

O Coordenador do CAOCRIM, Helton Fonseca Bernardes, destacou a importância da democratização do ensino e do tema.

Logo após, o Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul Mauro Fonseca Andrade proferiu a palestra, que também estava sendo transmitida on-line.

O Procurador-Geral de Justiça participou do encerramento, agradecendo a exposição do palestrante e a presença de todos.

Mauro Fonseca Andrade é professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), com especialização, doutorado e pós-doutorado em Direito Processual Penal, respectivamente pela Fundação Escola Superior do MPRS, pela Universidade de Barcelona/Espanha e pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).