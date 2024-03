PSDB mostra força ao confirmar nome de Eduardo Campos como pré-candidato em Ponta Porã

Evento realizado na tarde de sexta-feira contou com a presença de expressivas lideranças do partido

Com o plenário, corredores e saguão da Câmara Municipal de Ponta Porã completamente tomados por filiados e simpatizantes a direção do PSDB em Mato Grosso do Sul juntamente com os dirigentes locais, confirmaram total e irrestrito apoio à pré-candidatura do atual prefeito Eduardo Campos nas eleições municipais de outubro deste ano.

O evento contou com a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja, que é presidente regional do PSDB; do presidente municipal da legenda, Candinho Gabínio; do presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho; do prefeito Eduardo Campos; do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho; também estiveram presentes os deputados estaduais Paulo Corrêa e Mara Caseiro; prefeitos Alexandrino Garcia, de Aral Moreira; Marcelo Pé, de Antônio João; e Dr. Bandeira, de Amambai, além de vereadores, secretários e outras autoridades locais e regionais.

Hélio Peluffo Filho destacou no seu discurso a competência, eficiência e transparência da gestão Eduardo Campos. Ele ressaltou que o PSDB tem a força suficiente para eleger em outubro o nome escolhido pelo partido que colocou Ponta Porã no caminho do desenvolvimento e que no momento certo a população saberá reconhecer tudo o que foi ou está sendo feito e que é preciso continuar avançando, não permitindo retrocessos, o que representaria prejuízos para toda população.

O presidente regional do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, seguiu no mesmo tom. “Ponta Porã é uma cidade em pleno desenvolvimento porque tem um gestor como o Eduardo Campos, capacitado e que dá sequência ao trabalho que foi feito pelo Flávio Kayatt e pelo Hélio Peluffo. Vivemos numa democracia e é normal que surjam adversários, a pluralidade é importante, mas política se faz somando, não dividindo ou subtraindo. A cidade avançou com as boas gestões e é preciso dar continuidade, claro que vão aparecer aqueles que vão oferecer sonhos, mas é preciso ter cuidado para não transformar sonhos em pesadelos”, destacou Azambuja.

Ainda em seu discurso inflamado de apoio à pré-candidatura de Eduardo Campos, Reinaldo Azambuja destacou o compromisso e companheirismo de longa data do atual prefeito. “Sempre esteve junto com o grupo político que fez Ponta Porã avançar. O Eduardo é um prefeito que atua sempre com ética, decência e transparência. Na gestão pública não tem milagres e só com trabalho sério é possível melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

A boa política se faz dialogando, disse Azambuja. Falou que adversário político não é inimigo e que projeto bom precisa ter continuidade sem olhar se é de esquerda ou de direita. “O importante é que promova resultados e benefícios para as pessoas. E ter o Eduardo Campos na Prefeitura de Ponta Porã não é continuísmo, é continuidade de um projeto que está dando certo. Por isso hoje ele é nosso pré-candidato e em julho será em definitivo o candidato para concorrer à Prefeitura”.

Aplaudido pelo plenário totalmente lotado, Eduardo Campos agradeceu a manifestação de apoio de todos. Falou da responsabilidade da sua gestão, da empatia com a população e a vontade de fazer cada vez mais. “É possível fazer mais porque Ponta Porã sempre escolheu amigos como grandes parceiros”, disse, ressaltando o trabalho que foi feito pelos ex-prefeitos Flávio Kayatt e Hélio Peluffo e todo apoio do ex-governador Reinaldo Azambuja e dos deputados Paulo Corrêa e Mara Caseiro.

“Ao Hélio Peluffo minha eterna gratidão. Ele ajudou na gestão do Flávio Kayatt como secretário e demonstrou bondade e desprendimento ao deixar a Prefeitura para buscar novos desafios e ajudar no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. E o Estado precisa do Hélio, assim como Ponta Porã precisou. Quando assumimos, procuramos trabalhar muito para dar continuidade às obras e serviços e temos conseguido realizar um grande trabalho porque temos uma boa equipe e contamos com o imprescindível apoio dos vereadores”, disse Campos, acrescentando agradecimento a todos os presentes e aos novos filiados do PSDB.