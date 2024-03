Desembargador do TJMS Alexandre Raslan lança livro na Capital

Obra aborda uma perspectiva interdisciplinar sobre a responsabilidade socioambiental no âmbito financeiro; lançamento acontece dia 25 de março

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e coordenador das pós-graduações do núcleo jurídico da Faculdade Insted, Prof. Dr. Alexandre Lima Raslan, lança o livro “Responsabilidade socioambiental no mercado financeiro” no próximo dia 25 de março, às 18h30, no teatro da Faculdade Insted.

A obra aborda uma perspectiva interdisciplinar sobre a temática da responsabilidade socioambiental no âmbito financeiro, distanciando-se de estudos meramente legislativos ou principiológicos para mergulhar em uma análise que engloba história, economia, filosofia e finanças. De acordo com o magistrado, o livro não se limita a discutir o Direito Ambiental isoladamente, mas oferece uma investigação profunda sobre o desenvolvimento sustentável, desafiando concepções tradicionais e propondo uma reflexão crítica sobre a viabilidade de conciliar progresso econômico com a preservação ambiental.

Com uma abordagem acessível e fundamentada, o livro de autoria do desembargador do TJMS trata-se de um recurso essencial para acadêmicos, estudiosos e profissionais interessados em direito ambiental e áreas correlatas, preenchendo uma lacuna importante no debate sobre sustentabilidade e responsabilidade socioambiental no mercado financeiro.

O lançamento do livro “Responsabilidade socioambiental no mercado financeiro” terá a presença de autoridades do poder judiciário, convidados, acadêmicos, bem como toda a sociedade civil interessada no assunto. O evento é gratuito e aberto ao público.

Para confirmar a presença, basta fazer sua inscrição gratuita através do site insted.edu.br, na aba “Eventos”.

Sobre Alexandre Lima Raslan – Desembargador do TJMS. Doutor em Direito em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Mestre em Direito das Relações Sociais (Direitos Difusos) na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Graduado em Direito – Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso – FUCMT. Pós-Graduado (lato sensu) em Direito Civil: Direitos Difusos – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS. Pós-Graduado (lato sensu) em Direito Processual Penal – Universidade Católica Dom Bosco – UCDB. Promotor de Justiça e Procurador de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (1995-2021). Coordenador das Pós-Graduações Jurídicas do Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano (INSTED).

Ingressou no Ministério Público de MS em setembro de 1995 e foi promotor em Ribas do Rio Pardo, Corumbá e Maracaju. Em Campo Grande, foi titular da 34ª Promotoria de Justiça, com atribuições na defesa do meio ambiente. Em Brasília, foi membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), atuando na Comissão do Sistema Prisional e na Assessoria da Presidência. Tomou posse como desembargador do TJMS em 16 de dezembro de 2021.

Serviço:

Lançamento do livro “Responsabilidade socioambiental no mercado financeiro”

Autor: Desembargador Alexandre Lima Raslan (TJMS)

Local: Teatro da Faculdade Insted – Rua 26 de Agosto, 63 – Centro

Data: 25/03, às 18h30

Inscrições: insted.edu.br, aba “Eventos”

Inscrições gratuitas.