Comboio de veículos com mais de um milhão de reais em produtos ilegais é apreendido pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (20) na BR-463, área rural do município de Dourados, um comboio de seis veículos carregados com produtos de origem estrangeira adquiridos no Paraguai. Sete homens foram detidos na ação policial.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia, quando visualizaram os seis veículos adentrarem em uma estrada vicinal, em alta velocidade. Alguns quilômetros depois os condutores foram abordados. Todos disseram que foram contratados como freteiros.

Foram apreendidos 2.750 pacotes de cigarros; 44 volumes de relógios; sete fuzis de Airsoft; um volume de caixas de bolinhas de Airsoft; dois coldres; 22 aparelhos de telefone celular; e, dois volumes de cigarros eletrônicos. Durante checagens dos agregados dos veículos, um deles estava com a numeração do chassi e motor adulterada.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime passou de um milhão de reais.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.