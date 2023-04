Com investimento de R$ 2,3 milhões, Governo vai reformar e ampliar escola em Anaurilândia

Com foco no aprendizado dos alunos, o Governo do Estado vai promover a reforma e ampliação da Escola Estadual Ezequiel Balbino, no município de Anaurilândia. A unidade fica no distrito de Vila Quebracho. O investimento será de R$ 2,39 milhões para realização da obra.

O contrato para reforma e ampliação foi publicado nesta quarta-feira (26), no Diário Oficial do Estado. A empresa escolhida terá o prazo de 365 dias (1 ano) para concluir as atividades do local, assim que for expedida a ordem de serviços pela SED (Secretaria Estadual de Educação).

Entre as ações previstas estão pintura geral interna e externa, substituição e reforma de esquadrias, reforma da cobertura, substituição de pisos, adequação para acessibilidade, adequação para projeto de segurança e proteção contra incêndio e pânico e ampliação de cômodos.

A escola tem 100 alunos e funciona desde o ano passado em tempo integral. São turmas do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio completo. Fundada em 1985, a reforma na unidade era uma demanda antiga da comunidade escolar, para dar melhores condições aos alunos e profissionais de educação.

“Esta obra será muito importante para escola. Há bastante tempo pedimos esta reforma e agora seremos contemplados. Só temos que agradecer. Assim dá mais conforto e melhores condições aos estudantes e profissionais, principalmente agora que a unidade funciona em tempo integral”, afirmou a diretora da unidade, Paloma Bispo De Angelis.

Ela mencionou que eram necessárias intervenções na cozinha, refeitório, banheiros e outras dependências. “Ainda vamos ter um novo depósito, também vai haverá intervenções na quadra esportiva, no muro e reforma em toda parte elétrica”, completou.

A reforma e reestruturação das escolas estaduais é uma prioridade da gestão estadual. “Nossa meta é educação de qualidade, para preparar nossos alunos para o futuro, dispondo de espaços modernos com acessibilidade. Não tem desenvolvimento sem educação, todos aqui são frutos da educação”, afirmou o governador Eduardo Riedel.