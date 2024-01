Com contrato de 5 anos, Caio Paulista é anunciado pelo Palmeiras

O Palmeiras oficializou a contratação de Caio Paulista. Segundo o Lance!., o Verdão comprou o jogador junto ao Fluminense e deu “chapéu” no rival São Paulo, que também buscava a contratação em definitivo do lateral.

Terceiro reforço do clube para 2024, Caio assinou contrato válido até dezembro de 2028 (cinco anos) e se apresentará com o restante do elenco para a pré-temporada na segunda-feira (08).

– É uma expectativa grande e uma sensação muito boa estar em um clube do tamanho do Palmeiras, que vem conquistando tantos títulos, feito grandes campeonatos no Brasil e na América do Sul. Espero também poder comemorar títulos junto aos meus companheiros e ao estafe. Vamos juntos nesta jornada – afirmou Caio Paulista, ao site oficial do Palmeiras.

O atleta de 25 anos se destaca pela versatilidade. Ponta-esquerda de origem, Caio Paulista atuou como lateral-esquerdo no São Paulo, onde estava emprestado pelo Fluminense na última temporada. Em 2023, disputou 50 jogos, com cinco gols e duas assistências, e se sagrou campeão da Copa do Brasil, sendo eleito o melhor ala-esquerdo da competição.

Além de Caio Paulista, o Palmeiras contratou o volante Aníbal Moreno e o atacante Bruno Rodrigues para a temporada.