Vai viajar? Confira trechos com intervenções na BR-163 em MS nesta sexta-feira

Para contribuir com a vida de quem vai pegar estrada, confira os trechos com intervenções na BR-163/MS, feitos pela CCR MSVia, nesta sexta-feira (05/01).

Haverá pontos com pare-e-siga todos sinalizados pela concessionária. E também desvios no tráfego.

Segundo orientações do Serviço de Atendimento ao Usuário — SAU, é importante que motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Veja abaixo os locais em obras:

Pontos com desvio de tráfego:

Sonora — no km 824 e no km 822;

Rio Verde de MT — no km 701 e no km 695;

São Gabriel do Oeste— entre os kms 642 e 641, entre os kms 634 e 633, entre os kms 606 e 604 e entre os kms 602 e 600;

São Gabriel do Oeste/Bandeirantes — entre os kms 596 e 591;

Bandeirantes/Camapuã —no km 588;

Bandeirantes — entre os kms 583 e 578 e entre os kms 562 e 561;

Campo Grande — no km 479, no km 433 e entre os kms 432 e 430;

Nova Alvorada do Sul— entre os kms 374 e 372;

Rio Brilhante — no km 323 e no km 313;

Dourados — no km 275, entre o km 272 e 261 e entre os kms 253 e 252;

Caarapó — no km 206, entre os kms 200 e 199 e no km 192;

Itaquiraí — no km 113;

Mundo Novo — no km 6.

Pontos com pare-e-siga

Itaquiraí — no km 116;

Mundo Novo — no km 2.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).