Com contrato até 2029, Marcos Leonardo é apresentado no Benfica

O Benfica anunciou oficialmente Marcos Leonardo. O Santos, rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro, aceitou a proposta do time português pelo atacante. Segundo o Lance!., o contrato com o jogador vai até 2029.

O clube adquirirá 70% dos direitos econômicos do atleta, pagando um total de 18 milhões de euros (R$ 96,3 milhões na cotação atual) de forma parcelada e com garantias bancárias.

Em 2023, a Roma chegou a fazer proposta pelo centroavante e ofereceu os mesmos 18 milhões de euros, mas o Santos recusou por estar no meio de temporada no Brasil. Na ocasião, a diretoria assinou um termo de compromisso juntos aos representantes de Marcos Leonardo por uma venda em caso de propostas do mesmo valor.

Com a camisa do Santos, o jogador atuou em 168 jogos, com 54 gols e 11 assistências. No último ano, foram 49 partidas, 21 tentos e quatro passes para gols, fazendo parte da campanha que rebaixou o Peixe para a Série B do Brasileirão.