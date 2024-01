Barbosinha inaugura sistema de telemetria na Sanesul em Dourados e anuncia reformas em 4 escolas

O município de Dourados e região tem a segurança hídrica e o abastecimento de água garantidos por meio de novos investimentos da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), entregues nesta quinta-feira (4) pelo governador em exercício José Carlos Barbosa (Barbosinha), com um volume total de investimentos em Dourados alcança R$ 41,2 milhões. Além disso, foi anunciado a reforma em quatro escolas estaduais do município, o maior do interior do Estado.

Nesta quinta foi inaugurado o novo sistema de controle, automação e telemetria implantada no abastecimento de água da cidade. Os novos sistemas de automação e telemetria de elevatórias, reservatórios e estações de tratamento de água são de fundamental importância para a melhoria dos processos de saneamento.

Eles fornecem em tempo real as medições dos parâmetros hidráulicos, mecânicos e elétrico das estações. Assim, garantem um abastecimento pleno e seguro. Dourados possui 21 reservatórios, 25 poços, a captação no rio Dourado e oito estações de elevação, todos controlados e monitorados pela telemetria. Este investimento foi de R$ 4,8 milhões em modernização e tecnologia.

“O trabalho da Sanesul é um trabalho silencioso. Mas se nós analisarmos Dourados, a partir de 2008, 2009, 2010, é um salto gigantesco. Uma cidade que tinha aproximadamente 13% de serviços cobertos, tratamentos de esgoto, Dourados aproxima dos 90 % com as obras que estão sendo realizadas. Isso é um salto gigantesco e que torna Dourados, assim como outras cidades do Mato Grosso do Sul, um estado diferenciado no contexto do serviço universal de saneamento e esgotamento”, afirmou o governador em exercício.

Barbosinha ainda fez questão de lembrar que a onda de calor que atingiu o País no ano passado não provocou desabastecimento hídrico graças aos aportes da Sanesul. Também na oportunidade, foi entregue a obra de perfuração e ativação do poço tubular profundo (DOU-038), com profundidade 650 metros e vazão de 270m³/h.

O governador em exercício ainda garantiu a licitação da obra de fornecimento e instalação de equipamentos e pré-operação da Estação de Tratamento de Resíduos (ETR) da Estação de Tratamento de Água, da Sanesul. “Esse poço é um investimento de 4 milhões e 796 mil reais, com a capacidade de produzir até 290 mil litros de água por hora. Também assinamos o termo de licitação para obra de fornecimento e instalação de equipamentos e pré-operação da estação de tratamento de resíduo. Esse investimento é de 5 milhões e 545 mil reais”, ressaltou.

Reformas de Escolas

Com mais de R$ 19 milhões de investimentos, Barbosinha, acompanhado do secretário de Educação Helio Daher, assinou documento que autoriza a reforma em quatro escolas estaduais (EE Escola Ramona da Silva Pedroso, EEPastor Daniel Berg, EE Abigail Borralho e EE Floriano Viegas Machado) em Dourados. Juntas, essas unidades são responsáveis pelo atendimento de mais de 2,4 mil estudantes no município.

Ainda na ocasião, Barbosinha e o secretário Daher receberam os 22 diretores eleitos e servidores da Regional da Educação de Dourados. Os gestores e gestoras que estão deixanndo suas funções receberam homenagens de reconhecimento.

Esses dirigentes foram escolhidos por meio do “Processo Eletivo de Dirigentes Escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul – 2024/2027”, cujo resultado foi homologado em dezembro de 2023.

“É por essa razão que aquilo que nós íamos atingir no último ano de governo se atingiu agora no primeiro ano que é todos os municípios do Mato Grosso do Sul terem escolas em período integral. Nós teremos até o final do nosso governo, sem dúvida nenhuma, todas as escolas reformadas. Escolas reformadas, recuperadas, climatizadas, com investimento na questão de energia. Hoje pagamos o melhor salário do Brasil e nós precisamos de transformar isso em resultado. Nós precisamos ver esse resultado nos indicadores do IDEB. É fundamental que a gente trabalhe esse processo pra que a gente possa ver todos os investimentos da educação refletido da qualidade do ensino. E aí entra o papel fundamental dos diretores”, enfatizou.

Barbosinha lembrou também do programa Infovia Digital que levará dados e informações para os órgãos públicos estaduais, entre eles, as unidades escolares.

“São mais de 7 mil quilômetros de fibra ótica que integram os 79 municípios do Mato Grosso do Sul até o final do ano. Isso vai possibilitar um salto qualitativo extraordinário na educação, lousa digital, treinamento dos professores para que possam utilizar essas tecnologias, um avanço extraordinário”, salientou.

O último compromisso do governador foi na Vila Vargas, com a assinatura de ordem de início de serviço para obra de ampliação e melhorias do prédio de atendimento ao cliente da Sanesul, além da execução de reforma e adequação de três travessias sobre córregos. Os recursos totalizam R$ 5,9 milhões.

Ao discursar, Barbosinha afirmou que o diálogo é a essência do municipalismo. “É a marca e a presença do Estado com apoio do Legislativo, um trabalho integrado. Esta é a grande receita do Mato Grosso do Sul que chama atenção dos outros estados”, encerrou.

O governador em exercício continua cumprindo agenda no sul do Estado com entregas nesta sexta-feira (5) em Caarapó e no Distrito de Itahum.