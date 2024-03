Clínica Médica do Humap exalta regiões brasileiras com café temático

O evento foi organizado alusivo ao Dia Internacional da Mulher homenageando as profissionais que atuam no local e vieram de diversas partes do país

Na última sexta-feira (8), as profissionais que atuam na Clínica Médica do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), filiado à Rede Ebserh, foram homenageadas com um café da manhã compartilhado em que os pratos que compunham a mesa eram de receitas de vários lugares do Brasil.

A ideia foi trazer um carinho a mais para as integrantes da equipe, uma vez que muitas delas vêm de outros estados do país.

O café foi organizado por todos integrantes da Clínica e contou com cuscuz recheado da Bahia, bolo de rolo e queijo coalho com banana de Sergipe, tapioca do Ceará, Cuca do Rio Grande do Sul, sopa paraguaia, chipa, cueca virada e tereré de Mato Grosso do Sul, numa linda homenagem e intercâmbio cultural. E também recebeu decoração, onde havia uma plaquinha com uma mensagem parabenizando as mulheres.

O chefe da Clínica Médica, José Wellington Cunha Nunes disse que a ideia surgiu pelo fato da equipe ser formanda por pessoas de todos os cantos do nosso imenso país: “afinal temos o prazer de trabalhar com colegas de todo o Brasil e assim podemos conhecer um pouco da cultura de cada região. Foi uma experiência espetacular e pudemos homenagear as mulheres de uma forma inusitada e especial”.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.